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Движение на МКАД оказалось осложнено на фоне снегопада

На отдельных участках МКАД и прилегающих съездах наблюдается осложнение дорожной обстановки, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На данный момент коммунальные службы работают в усиленном режиме.

На Москву во вторник обрушился сильный снегопад. Согласно прогнозам, сугробы в городе могут вырасти до 20 см за сутки.

Из-за осадков москвичей призвали пересесть на метро и отказаться от поездок на личных автомобилях.

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