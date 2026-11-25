В Подольске 110 рабочих и 64 единицы коммунальной техники задействованы при уборке снега. Они обслуживают более 570 километров дорог.

В подрядной организации Подольского дорожного ремонтно-строительного управления сообщили, что в течение дня специалисты обрабатывали тротуары и остановочные павильоны реагентом на основе натрия, а проезжую часть — пескосоляной смесью.

После 23:00 трактор начал расчищать от снега привокзальную площадь. Ночные бригады работали в центральной части города, а также в отдаленных микрорайонах и частном секторе.

На данный момент коммунальные службы Подольска продолжают работать в усиленном режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и коммунальным службам подготовиться к уборке последствий первого сильного снегопада в сезоне.

«Синоптики обещают первый заметный снегопад, я думаю, что все наши службы — и муниципальные, и региональные — готовятся. Мы подходим к зиме, а это значит, что все то, что обеспечивает комфорт жителей, должно быть нами проверено. Очень надеюсь, что главы (муниципалитетов — ред.) и отраслевики это понимают», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.