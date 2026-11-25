На Клин обрушился снегопад. Сотрудники «Клинского городского хозяйства» вышли на уборку ночью и утром: колонна с сигнальными огнями прошла через Клин-9 в сторону города и к трассам отдаленных поселений.

На улицы вывели 52 единицы техники — подметальные машины и распределители противогололедных реагентов. Экскаваторы-погрузчики и самосвалы пока не задействованы: снег начнут вывозить на спецполигон в ближайшие три дня, когда его накопится достаточно.

Директор предприятия Денис Ащеулов рассказал, что днем дороги заранее обработали реагентами, а ночью приступили к сметанию снега и расчистке улиц. Всего в округе обслуживают около 900 км муниципальных дорог, из них 220 км асфальтовых. В первую очередь убирают автобусные маршруты, остановки и подходы к больницам, школам и детсадам. С 6:00 начнут чистить дворы и скверы, чтобы не нарушать тишину.

К зиме для уборки «Клинское городское хозяйство» закупило 23 единицы новой техники и увеличило штат более чем на 70 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и коммунальным службам подготовиться к уборке последствий первого сильного снегопада в сезоне.

«Синоптики обещают первый заметный снегопад, я думаю, что все наши службы — и муниципальные, и региональные — готовятся. Мы подходим к зиме, а это значит, что все то, что обеспечивает комфорт жителей, должно быть нами проверено. Очень надеюсь, что главы (муниципалитетов — ред.) и отраслевики это понимают», — сказал Воробьев.

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