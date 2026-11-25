В центре Москвы произошел пожар в шоуруме на стройплощадке элитного ЖК «Никитский, 6». Комплекс находится примерно в 500 метрах от Кремля, а стоимость будущих квартир доходит до 870 млн рублей, сообщает Mash .

Возгорание началось на втором этаже. Огонь охватил фасад здания, строительный забор, рекламные экраны и стройматериалы. Сдать комплекс планировали до конца текущего года.

Информации о наличии пострадавших при пожаре пока нет.

В доме предусмотрены 57 квартир и четыре пентхауса с террасами, дровяными каминами и видом на Кремль. Среди особенностей проекта — собственная подземная автомойка, консьерж-служба, заезд в паркинг, рассчитанный в том числе на Lamborghini и Ferrari, зал для йоги и пилатеса, библиотека и усиленная мобильная связь даже в лифтах. На первом этаже разместятся рестораны и бутики.

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