Машинист пытался затормозить: поезд сбил двух девушек в Санкт-Петербурге

Поезд сбил двух девушек возле станций «Витебский вокзал» и «Товарная» в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ .

Наезд произошел на Кузнецовской улице. По предварительным данным, машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В результате одна девушка скончалась на месте, а вторая доставлена в больницу.

Ранее петербурженка побила сумкой парня, который схватил ее за ягодицу в метро.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.