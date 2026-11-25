В Дмитровском округе коммунальные службы активно борются с последствиями снегопада. Особое внимание специалисты уделяют наиболее сложным участкам, местам скопления и буксования грузового транспорта, а также затруднениям на трассах.

В частности, в Яхроме работники местной коммунальной организации чистят центральную площадь и подъездные пути к ней. Несколько раз за ночь планируют очистить Советскую улицу, которая уходит в гору в сторону частного сектора.

Как отметил замглавы Дмитровского округа Юрий Головков, протяженность муниципальных дорог составляет более тысячи километров. На борьбу с последствиями первого в этом году снегопада вышли все имеющиеся силы.

На данный момент 72 единицы техники занимаются сейчас уборкой снега и обработкой дорог от наледи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и коммунальным службам подготовиться к уборке последствий первого сильного снегопада в сезоне.

«Синоптики обещают первый заметный снегопад, я думаю, что все наши службы — и муниципальные, и региональные — готовятся. Мы подходим к зиме, а это значит, что все то, что обеспечивает комфорт жителей, должно быть нами проверено. Очень надеюсь, что главы (муниципалитетов — ред.) и отраслевики это понимают», — сказал Воробьев.

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