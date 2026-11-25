В Химках коммунальные службы продолжают уборку снега в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить безопасное и беспрепятственное передвижение пешеходов и транспорта, сообщает администрация городского округа.

Специалисты проводят механизированную уборку проезжей части и прилегающих территорий. В жилых кварталах и на участках со сложной планировкой организована ручная уборка.

Параллельно поверхности обрабатывают противогололедными реагентами. Особое внимание уделено маршрутам общественного транспорта, подходам к социальным объектам, основным транспортным артериям и дворовым проездам.

Мониторинг ситуации ведется непрерывно: службы отслеживают метеосводки и оперативно корректируют графики выездов и распределение техники. В случае необходимости на участки дополнительно направляются бригады и спецтехника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и коммунальным службам подготовиться к уборке последствий первого сильного снегопада в сезоне.

«Синоптики обещают первый заметный снегопад, я думаю, что все наши службы — и муниципальные, и региональные — готовятся. Мы подходим к зиме, а это значит, что все то, что обеспечивает комфорт жителей, должно быть нами проверено. Очень надеюсь, что главы (муниципалитетов — ред.) и отраслевики это понимают», — сказал Воробьев.

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