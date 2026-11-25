В Хабаровском крае в тайге заметили трех тигрят без матери

В 30 километрах от поселка Маяк Нанайского района Хабаровского края в тайге обнаружили трех детенышей амурского тигра возрастом два-три месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления охотничьего хозяйства правительства региона Юрия Колпака.

По его словам, тигрят увидели дорожные строители, прокладывающие путь в тайге для заготовки леса.

В таком возрасте мать может оставлять тигрят одних только на время охоты. Сейчас инспекторы охотнадзора объезжают территорию в поисках следов тигрицы.

«Мы за тигрятами понаблюдаем, если мать не вернется, то будем их изымать», — сказал Колпак.

Он также отметил, что тигры не любят передвигаться по глубокому снегу и обычно ходят по дорогам или тропам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.