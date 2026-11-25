Развитие института уполномоченных по правам коренных малочисленных народов вчера обсудили на правовом семинаре-совещании. Мероприятие состоялось на площадке Дома прав человека, сообщается в Telegram-канале « ФАДН России ».

Организатором выступила Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в партнерстве с ФГБУ «Дом народов России» и Аппаратом Уполномоченного по правам человека в РФ. В семинаре участвовали статс-секретарь — заместитель руководителя ФАДН России Анна Котова, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам национальностей Никита Румянцев, члены Координационного совета Ассоциации, министр национальной и территориальной политики Республики Хакасия Галина Адыгаева, депутат Законодательного Собрания Красноярского края Сергей Сизоненко, уполномоченный представитель коренных малочисленных народов в Республике Бурятия Пунцык Иванов, представители органов исполнительной власти субъектов и финалисты «Школы общественной дипломатии». Модератором дискуссии выступил Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера в Красноярском крае Григорий Дюкарев.

На открытии семинара президент Ассоциации Александр Новьюхов отметил, что уполномоченные играют важную роль в анализе правоприменительной практики и выявлении системных проблем, выработки предложений по их решению и совершенствовании законодательства.

«Сегодня мы впервые проводим встречу в таком формате, объединив на одной площадке уполномоченных по правам коренных малочисленных народов из 6 регионов России и общественных уполномоченных при законодательных органах власти. Ассоциация заинтересована в постоянном и содержательном взаимодействии с уполномоченными по правам человека, развитии правового статуса и расширении географии института уполномоченных по правам коренных малочисленных народов, совершенствовании подходов по обеспечению прав на федеральном и региональном уровнях», — подчеркнул Александр Новьюхов.

В принятой Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на период до 2036 года впервые закреплен новый подход, который заключается в объединении усилий органов публичной власти и институтов гражданского общества, включая объединения коренных малочисленных народов, для решения вопросов устойчивого развития этих народов.

Итогом семинара станут рекомендации, которые будут направлены в профильные ведомства и регионы.

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