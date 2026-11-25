В Балашихе на уборку снега вышли более 1 300 человек

В Балашихе к борьбе со снегопадом, вызванным балканским циклоном Wilka, привлекли более 1 300 человек и свыше 230 единиц спецтехники. Службы расчищают проезжие части, тротуары, дворы и общественные пространства.

Мастер участка Дмитрий Злобин заявил, что бригады приступили к работе с начала снегопада.

«Уже в полночь, примерно в 00:30, когда поток транспорта снизился, КДМ вышли на второй цикл обработки — это самое удачное время для проработки покрытия», — рассказал он.

Зона ответственности бригад — северная часть Балашихи, около 15 микрорайонов. На городских магистралях работают 38 тракторов МТЗ и 10 комбинированных дорожных машин. За дворы отвечают 239 сотрудников муниципальных учреждений и 885 дворников управляющих компаний (185 единиц спецтехники). Всего на улицах 251 специалист: 72 дорожных рабочих и 179 дворников.

Особое внимание уделено маршрутам общественного транспорта и подъездам к больницам, школам и детским садам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и коммунальным службам подготовиться к уборке последствий первого сильного снегопада в сезоне.

«Синоптики обещают первый заметный снегопад, я думаю, что все наши службы — и муниципальные, и региональные — готовятся. Мы подходим к зиме, а это значит, что все то, что обеспечивает комфорт жителей, должно быть нами проверено. Очень надеюсь, что главы (муниципалитетов — ред.) и отраслевики это понимают», — сказал Воробьев.

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