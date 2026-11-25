Специалисты волоколамского управления «Мосавтодора» заранее подготовились к балканскому циклону Wilka, который принес сильный снегопад. Техника работает без остановок.

С первыми признаками непогоды на дороги округа вышли четыре комбинированные дорожные машины для противогололедной обработки. С наступлением ночи и усилением снегопада дорожники удвоили количество техники на главных транспортных артериях округа.

На данный момент восемь КДМ в безостановочном режиме расчищают и обрабатывают дороги песчано-соляной смесью. Запаса бункера одной машины хватает на 16–18 км пути, поэтому техника работает парами.

Мастер участка волоколамского управления «Мосавтодора» Денис Иванов рассказал, что машины будут расчищать дороги непрерывно до окончания снегопада. Главная задача сейчас — обеспечить беспрепятственное транспортное сообщение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и коммунальным службам подготовиться к уборке последствий первого сильного снегопада в сезоне.

«Синоптики обещают первый заметный снегопад, я думаю, что все наши службы — и муниципальные, и региональные — готовятся. Мы подходим к зиме, а это значит, что все то, что обеспечивает комфорт жителей, должно быть нами проверено. Очень надеюсь, что главы (муниципалитетов — ред.) и отраслевики это понимают», — сказал Воробьев.

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