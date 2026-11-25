В Королеве для уборки снега задействовали 19 единиц техники
Фото - © Татьяна Филимонова
В Королеве активная уборка снега началась 24 ноября в 17:00. Работы выполняют 19 единиц техники.
На очистку от основной снежной массы вышли девять тракторов Минского тракторного завода (МТЗ) с щетками — техника работала на автодорогах и тротуарах до 21:00. Затем для обработки дорог пескосолью на улицы вышли шесть комбинированных дорожных машин (КДМ) и четыре трактора-пескоразбрасывателя.
По плану в 3:00 на дороги выйдет вся снегоуборочная техника, которая будет работать до 7:00. Маршруты машин покрывают 100% городской территории, а во дворы техника не заезжает — это зона ответственности управляющих компаний. Утренняя уборка дорог и тротуаров начнется в 8:00.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и коммунальным службам подготовиться к уборке последствий первого сильного снегопада в сезоне.
«Синоптики обещают первый заметный снегопад, я думаю, что все наши службы — и муниципальные, и региональные — готовятся. Мы подходим к зиме, а это значит, что все то, что обеспечивает комфорт жителей, должно быть нами проверено. Очень надеюсь, что главы (муниципалитетов — ред.) и отраслевики это понимают», — сказал Воробьев.
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Автор: Татьяна Филимонова