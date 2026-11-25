Пожар на площадке строящегося элитного ЖК в центре Москвы потушили
В Москве потушили возгорание, которое произошло на площадке строящегося элитного жилого комплекса, расположенного недалеко от Кремля, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
В результате произошедшего пострадавших нет.
Ранее огонь возник на территории элитного ЖК «Никитский, 6». Он охватил фасад здания, строительный забор, рекламные экраны и стройматериалы.
При этом сдать комплекс в эксплуатацию планировали до конца текущего года.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.