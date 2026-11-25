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Пожар на площадке строящегося элитного ЖК в центре Москвы потушили

В Москве потушили возгорание, которое произошло на площадке строящегося элитного жилого комплекса, расположенного недалеко от Кремля, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В результате произошедшего пострадавших нет.

Ранее огонь возник на территории элитного ЖК «Никитский, 6». Он охватил фасад здания, строительный забор, рекламные экраны и стройматериалы.

При этом сдать комплекс в эксплуатацию планировали до конца текущего года.

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