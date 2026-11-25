В Коломне дорожные службы организовали зимнюю уборку в несколько смен: техника работает и днем, и ночью. Из-за снегопада, вызванного балканским циклоном Wilka, коммунальщики перешли на усиленный режим работы.

Как рассказал замглавы городского округа Коломна Денис Котов, работы идут с 6:00. Вечером произошла пересменка. После этого дорожная техника начала работу в ночном режиме — в ее задачи входит дальнейшая очистка проезжей части и обработка покрытия песко-соляной смесью.

Для зимнего содержания дорог в округе подготовлено 16,5 тысяч тонн смеси. Также помогают в уборке комбинированные дорожные машины, которые оснащены специальными щетками и оборудованием для распределения противогололедных материалов.

Уборка дворов и общественных пространств продолжится в 7:00. График позволяет распределить силы и технику, не останавливая работы по содержанию города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и коммунальным службам подготовиться к уборке последствий первого сильного снегопада в сезоне.

«Синоптики обещают первый заметный снегопад, я думаю, что все наши службы — и муниципальные, и региональные — готовятся. Мы подходим к зиме, а это значит, что все то, что обеспечивает комфорт жителей, должно быть нами проверено. Очень надеюсь, что главы (муниципалитетов — ред.) и отраслевики это понимают», — сказал Воробьев.

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