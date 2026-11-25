Предприниматель Бари Алибасов — младший не вернул общую дочь своей десятой супруге Арине, хотя суд постановил, что девочка должна жить с матерью. Об этом заявила сама девушка, сообщают « Известия ».

По ее словам, судебные приставы до сих пор не исполнили решение и не передали ей дочь, поэтому Эмма продолжает жить с отцом.

«Он сообщил приставам, что они живут большой дружной семьей и что ребенка забирать не надо», — отметила девушка.

Правозащитник Иван Мельников рассказал, что Арина заинтересована в совместном воспитании дочери и не планирует препятствовать общению Эммы с отцом.

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