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СМИ: актрису Чакыр из «Великолепного века» задержали по делу о наркотиках

В Турции взяли под стражу актрису Дениз Чакыр, которая известна по роли Шах-султан в сериале «Великолепный век». Задержание прошло в рамках операции по делу о наркотиках и проституции, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yeni Şafak.

По данным СМИ, вместе с Чакыр задержаны еще 35 человек. Среди них кинорежиссер Джем Карджи и актер Озджан Дениз.

В последние месяцы в Турции проводятся масштабные антинаркотические операции: в Стамбуле задерживали десятки человек, в том числе известных актеров, тележурналистов и блогеров.

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