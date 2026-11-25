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Рост заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными инфекциями в России начнется после новогодних каникул — во второй декаде января. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, сообщает ТАСС .

По его словам, в отдельных регионах подъем может начаться с опережением.

Онищенко также отметил, что школьные каникулы временно сокращают контакты между детьми и сдерживают распространение инфекций, однако после возобновления уроков заболеваемость может пойти вверх.

Ранее Онищенко назвал долю гриппа среди всех случаев ОРВИ в России.

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