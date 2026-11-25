В интервью газете New York Post он пояснил свою позицию.

«Я просто не хочу, чтобы у них было ядерное оружие. Я никогда не был ни за, ни против смены режима. Для меня это не было критерием», — отметил американский лидер.

Комментируя стремление Израиля добиться смены власти в Иране силовым путем, Трамп отметил, что это «вероятно, выполнимо», однако подчеркнул, что сам такой цели не преследует.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.