Метель и снежные заносы ожидаются в Московском регионе в среду
В Подмосковье и Москве в среду прогнозируются метель, снежные заносы и гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде пройдет снег. Температура ожидается минус 2 — 0 градусов.
Северный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут минус 5 — минус 3 градуса, днем 26 ноября — от минус 3 до минус 1. Пройдет небольшой снег.
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