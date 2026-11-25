Тесная одежда, особенно из синтетических тканей, может провоцировать зуд, раздражение и воспаление кожи в местах роста волос, сообщила РИАМО врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Наталия Ястремская.

«Плотная, особенно синтетическая ткань создает так называемый „парниковый эффект“. Она мешает естественному испарению пота, из-за чего кожное сало, пот и отмершие чешуйки кожи скапливаются у основания волос, создавая идеальную среду для размножения бактерий», — сказала Ястремская.

Кроме того, тесная одежда постоянно прижимает волоски к коже и трется о них, раздражая нервные окончания вокруг волосяных фолликулов. Это можно сравнить с болезненными ощущениями кожи головы после туго затянутого хвоста.

«Отдельная проблема возникает после депиляции или бритья: под давлением ткани измененные волоски могут начать расти внутрь, провоцируя локальные воспаления и формирование воспаленных узелков и гнойничков», — рассказала специалист.

Когда раздражение кожи становится опасным

«Бить тревогу стоит в том случае, если раздражение не проходит неделями, прогрессирует или распространяется на участки, не контактирующие с одеждой. Появление сильного отека, мокнущих ран или выраженного шелушения — это уже возможный признак заболевания», — предупредила дерматолог.

По ее словам, такие симптомы могут указывать на фолликулит, контактный дерматит или грибковую инфекцию. При их появлении следует обратиться к специалисту.

Ястремская порекомендовала для уменьшения раздражения выбирать свободную одежду из хлопка или льна, использовать гипоаллергенные средства для стирки и отказаться от жестких мочалок. Для ухода за кожей подойдут мягкие очищающие гели и легкие увлажняющие лосьоны.

Врач уточнила, что количество и жесткость волос на теле зависят прежде всего от наследственности, гормонального фона и чувствительности волосяных фолликулов к андрогенам. Поэтому выраженность роста волос у разных людей может существенно отличаться даже при нормальном уровне гормонов.

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