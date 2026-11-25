«Работа в режиме нон-стоп»: в Химках бросили все силы на борьбу со снегом

Утренняя смена заступила на дежурство в 06:00. С улицы Заводской потянулась вереница тракторов в разные уголки города.

По данным администрации города, с утра на маршруты вышли 22 «Беларуса» со щетками и отвалами, шесть машин для обработки асфальта, два мини-погрузчика и три экскаватора. Всего задействовано 126 работников Объединенного городского хозяйства: одни расчищают снег вручную, вооружившись лопатами, другие работают на технике.

Особое внимание уделяется подходам к школам, детским садам, остановкам и железнодорожным станциям. Главная задача сейчас обеспечить беспрепятственное транспортное сообщение и безопасность жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и коммунальным службам подготовиться к уборке последствий первого сильного снегопада в сезоне.

«Синоптики обещают первый заметный снегопад, я думаю, что все наши службы — и муниципальные, и региональные — готовятся. Мы подходим к зиме, а это значит, что все то, что обеспечивает комфорт жителей, должно быть нами проверено. Очень надеюсь, что главы (муниципалитетов — ред.) и отраслевики это понимают», — сказал Воробьев.

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