У россиянина нашли подпольную нарколабораторию в доме в Таиланде

52-летнего Россиянина задержали в Таиланде с подпольной нарколабораторией в доме, там нашли оборудование и химикаты, сообщает SHOT .

Мужчину задержали в арендованном доме в районе Хуай Яй, недалеко от Паттайи.

Во время обыска специалисты увидели, что оборудование и химикаты для изготовления синтетических наркотиков были почти во всех спальнях. Состав изъятого порошка установят позже эксперты.

Тайская полиция узнает, действовал ли россиянин один или у него были сообщники.

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