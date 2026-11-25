У россиянина нашли подпольную нарколабораторию в доме в Таиланде
52-летнего Россиянина задержали в Таиланде с подпольной нарколабораторией в доме, там нашли оборудование и химикаты, сообщает SHOT.
Мужчину задержали в арендованном доме в районе Хуай Яй, недалеко от Паттайи.
Во время обыска специалисты увидели, что оборудование и химикаты для изготовления синтетических наркотиков были почти во всех спальнях. Состав изъятого порошка установят позже эксперты.
Тайская полиция узнает, действовал ли россиянин один или у него были сообщники.
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