Жаловаться руководству компании на некомпетентного HR-специалиста имеет смысл только в том случае, если его ошибки привели к конкретным нарушениям прав кандидата или сотрудника, сообщила РИАМО ведущий менеджер по подбору персонала Newstaff Екатерина Луговая.

«Жаловаться имеет смысл, только если непрофессионализм HR причинил конкретный ущерб — задержку оформления, утрату документов, нарушение сроков выплат, а не просто неприятное общение. Закон защищает работника от нарушения прав, а не от чьей-то низкой квалификации, поэтому „проучить“ HR лично почти невозможно — отвечать будет работодатель», — объяснила Луговая.

Она добавила, что руководство обычно оценивает работу кадровых специалистов по результатам и возможным юридическим рискам. Поэтому жалоба без доказательств нарушения вряд ли приведет к последствиям для рекрутера.

Другое дело, если его действия создают угрозу для компании, например, приводят к утечке персональных данных кандидатов.

Куда жаловаться на нарушения со стороны HR

«Можно воспользоваться порталом „Онлайнинспекция.рф“, каналом „Урегулирование разногласий“. Вы официально уведомляете работодателя, указывая ИНН и электронную почту компании. Если за 14 дней вопрос не решен, обращение можно перенаправить в Государственную инспекцию труда. Это дисциплинирует HR, но не выглядит доносом», — рассказала специалист.

При этом обращаться в трудовую инспекцию следует при наличии конкретных нарушений трудовых прав, например, невыплаты положенных денег или незаконного отказа в приеме на работу. Проверка в таком случае касается работодателя, а не лично HR-специалиста.

Луговая подчеркнула, что перед подачей жалобы необходимо собрать доказательства: сохранить переписку, скриншоты, копии заявлений и зафиксировать даты, когда компания обещала решить проблему.

«Не стоит публично обсуждать HR с указанием его имени и компании в чатах и социальных сетях — это может создать риск судебного спора о защите чести и достоинства. Жалоба на одну лишь „некомпетентность“ без указания нарушенного права также не даст результата», — предупредила эксперт.

По ее словам, наиболее эффективный подход — добиваться исправления конкретной ошибки через официальные каналы, а при отсутствии результата обращаться в уполномоченные органы.

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