Мошенники могут начинать атаку не с попытки украсть деньги или пароль, а с проверки существующих аккаунтов и электронных адресов потенциальной жертвы, сообщил РИАМО основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«Мошенники могут сначала не пытаться украсть деньги или пароль. Их задача — выяснить, какие электронные адреса действуют, какие учетные записи доступны и где можно продолжить атаку. Такая подготовка позволяет формировать более точечные сценарии последующего воздействия», — рассказал Кокунцыков.

Он добавил, что подобная разведка может сопровождаться неожиданными запросами на проверку аккаунта. Пользователю не следует подтверждать такие операции или переходить по ссылкам из подозрительных уведомлений.

«Не подтверждайте неожиданные запросы на проверку аккаунта, не переходите по ссылкам из подобных уведомлений. Компаниям следует ограничивать массовую проверку существования учетных записей и отслеживать аномальную частоту запросов», — объяснил специалист.

Кокунцыков подчеркнул, что современная защита аккаунтов должна учитывать не только то, кто проходит авторизацию, но и обстоятельства каждой операции. В частности, важно понимать, кто инициировал запрос, какому устройству предоставляется доступ и почему подтверждение потребовалось именно сейчас.

«В новой реальности опасность представляет не только украденный пароль. Иногда достаточно одного совершенно легального на вид подтверждения, чтобы чужой человек оказался внутри вашей цифровой системы», — предупредил эксперт.

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