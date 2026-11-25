Ослеп от омывайки: как не умереть в машине от контрафактной жидкости

Дешевая стеклоомывающая жидкость может содержать метанол — токсичный спирт, способный вызвать тяжелое отравление, повреждение нервной системы и даже потерю зрения, сообщил РИАМО врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола.

По словам специалиста, метанол, или метиловый спирт, представляет серьезную угрозу для здоровья. В России его использование в стеклоомывающих жидкостях запрещено, однако вещество может встречаться в нелегальной продукции.

«Метанол — это тяжелейший яд. Он способен вызывать необратимые поражения центральной нервной системы и зрительного нерва даже в очень маленьких дозировках. Для серьезного отравления достаточно всего 30–50 мл, а для поражения зрения дозы могут быть еще меньше», — рассказал Мацола.

Врач подчеркнул, что распознать опасный состав по запаху не получится: метиловый спирт пахнет практически так же, как этиловый. Поэтому при покупке необходимо обращать внимание на происхождение товара и наличие информации о его составе.

Особенно осторожно специалист посоветовал относиться к жидкостям, которые продаются вдоль дорог по подозрительно низким ценам.

«Единственный надежный способ себя обезопасить — покупать омывайку только в официальных торговых точках. Особенно стоит избегать жидкостей без опознавательных знаков состава или тех, что продаются вдоль дороги за 100–150 руб. Качественный продукт по такой цене быть не может, и вероятность наличия там метилового спирта достаточно высока», — предупредил специалист.

Можно ли отравиться парами незамерзайки в автомобиле

Мацола отметил, что теоретически отравление возможно не только при попадании метанола внутрь организма, но и при длительном вдыхании его паров. Однако в условиях обычной эксплуатации автомобиля вероятность тяжелой интоксикации он оценил как низкую.

Для появления симптомов потребовалось бы продолжительное воздействие паров при интенсивном использовании стеклоомывающей жидкости. Возможными признаками недомогания могут стать слабость, головокружение, тошнота, апатия и рвота.

Дополнительный риск возникает при повышении температуры под капотом автомобиля, поскольку метанол обладает сравнительно низкой температурой кипения — около 65 градусов. В теплую погоду и при работающем двигателе испарение жидкости может усиливаться, а пары — проникать в салон.

«Длительное воздействие паров метанола действительно может привести к тяжелым последствиям, включая поражение нервной системы и ухудшение зрения. Но я не вижу реальной возможности добиться такой концентрации токсичных паров, просто используя омывающую жидкость в личном автомобиле. Такие тяжелые отравления больше характерны для производственных масштабов», — пояснил специалист.

Врач подчеркнул, что низкая вероятность тяжелого отравления при обычном использовании автомобиля не делает метанол безопасным. От покупки и применения стеклоомывающих жидкостей сомнительного происхождения лучше отказаться.

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