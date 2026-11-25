Человек погиб при атаке дронов на Самарскую область
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Этой ночью Самарскую область атаковали беспилотники, погиб один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Он уточнил, что над областью перехватили свыше 145 БПЛА противника.
«С болью в сердце сообщаю, что есть один погибший. Семье окажем всю возможную помощь», — сказал Федорищев.
По его словам, в регионе работает оперштаб. Есть последствия этой атаки на земле.
Губернатор напомнил жителям, что нельзя публиковать фото и видео, на которых видны последствия атаки. За это предусмотрено административное наказание.
Федорищев предупредил, что в среду некоторые школы будут работать по измененному графику. Каждая образовательная организация доводит информацию до родителей и детей. Кроме того, есть отключения света на отдельных территориях области. Экстренные службы уже начинают восстановление.
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