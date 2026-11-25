Человек погиб при атаке дронов на Самарскую область

Этой ночью Самарскую область атаковали беспилотники, погиб один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Он уточнил, что над областью перехватили свыше 145 БПЛА противника.

«С болью в сердце сообщаю, что есть один погибший. Семье окажем всю возможную помощь», — сказал Федорищев.

По его словам, в регионе работает оперштаб. Есть последствия этой атаки на земле.

Губернатор напомнил жителям, что нельзя публиковать фото и видео, на которых видны последствия атаки. За это предусмотрено административное наказание.

Федорищев предупредил, что в среду некоторые школы будут работать по измененному графику. Каждая образовательная организация доводит информацию до родителей и детей. Кроме того, есть отключения света на отдельных территориях области. Экстренные службы уже начинают восстановление.

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