Многим кажется, что шея и спина может болеть из-за каких-либо физических нагрузок, подъема тяжестей, неправильной подушки, неправильной осанки. На самом деле позвоночник хуже справляется со статической нагрузкой, сообщила РИАМО врач-невролог клиники «Будь здоров» на Васильевсаком острове (Санкт-Петербург) Наталья Телятникова.

Она пояснила, что статическая нагрузка — это когда человек длительно находится в одном положении — сидит на стуле, работает за компьютером, мысленно погружаясь в рабочий процесс, не замечая сигналы со стороны спины и шеи.

«Чаще всего боли дают перенапряженные (спазмированные) мышцы. В норме мышца постоянно должна сокращаться и расслабляться. При спазме (перенапряжении) она находится в состоянии длительного, неконтролируемого сокращения. Это приводит к механическому сдавлению мелких сосудов внутри мышцы. В результате в мышце ухудшается приток крови, обогащенной кислородом и отток крови с продуктами распада. Продукты распада остаются в мышце, раздражая болевые рецепторы», — сказала Телятникова.

По ее словам, если перенапряжение длится неделями или месяцами, начинаются дегенеративные процессы (гибель мышечных волокон, их перерождение в соединительную или фиброзную ткань). Поэтому человек может ощущать выраженную плотность, когда прощупывает больные места спины или хруст, когда поворачивает шею.

Как отметила врач, сейчас лучшей профилактики болей в спине, чем лечебная гимнастика не придумано. И здесь важен не объем упражнений, а системный подход. Пусть это будет небольшой комплекс (2-4 упражнения) 15-20 минут, но каждый день, чем часовая зарядка 1 раз в неделю. Еще полезна обычная ходьба, она помогает проработать все группы мышц.

«Ну, а если спина все-таки уже заболела, не занимайтесь самолечением. Причина боли может быть разной: от простого мышечного перенапряжения до защемления нерва, проблем с позвоночником или даже заболеваний внутренних органов. И тут без помощи специалиста не обойтись», — заключила собеседница.

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