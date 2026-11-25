В Истре, Красногорске и других округах Подмосковья коммунальщики продолжают убирать выпавший за сутки снег.

Всего в Московской области выпало до 60% осадков от месячной нормы ноября.

С приходом балканского циклона в Истре выпало от 9 до 16 см снега, и осадки не прекращаются. Этой ночью дорожники расчистили комбинированными машинами центральные улицы города и региональные дороги. В городе задействовано 8 единиц техники и более 40 дворников.

Коммунальные службы приступили к работе с 6 часов утра. Тракторы МТЗ-82 с отвалом и щеткой расчистили тротуары к соцобъектам, ж/д станции и автобусным остановкам. Дворники очистили проходы к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта.

Работает и снегоуборочная техника, и специалисты вручную. Уже расчищены тротуары и проезжая часть на улицах 15 лет Комсомола, 9 Гвардейской дивизии, Ленина, Юбилейной, Босова и Советской.

Во дворах многоквартирных домов работают трактора, очищая не только проезжую часть, но и тротуары, чтобы жителям было комфортно и безопасно передвигаться. Там, куда не может добраться крупногабаритная техника, снег убирают мини-погрузчики и рабочие.

Фото - © Telegram-канал главы г.о. Красногорск Дмитрия Волкова Фото - © Telegram-канал главы г.о. Красногорск Дмитрия Волкова Фото - © Telegram-канал главы г.о. Красногорск Дмитрия Волкова

Снегопад продолжается, коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Как рассказал глава Красногорска Дмитрий Волков, в округе все силы и средства работают в режиме повышенной готовности.

На борьбу с последствиями снегопада в Красногорске мобилизованы свыше 2 тыс. рабочих и более 300 единиц спецтехники. В приоритете уборки — входные группы жилых домов, маршруты к социальным объектам и остановкам общественного транспорта. В это же время ведутся работы на дорожно-тротуарной сети с применением противогололедных материалов, чтобы обеспечить безопасное передвижение жителей и не допустить образования наледи.

На улицах и дорогах округа работают трактора и спецтехника, которые чистят проезжую часть.

От снега очищают Подольск, Люберцы, Химки и другие округа Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил дорожным и коммунальным службам подготовиться к уборке последствий первого сильного снегопада в сезоне.

«Синоптики обещают первый заметный снегопад, я думаю, что все наши службы — и муниципальные, и региональные — готовятся. Мы подходим к зиме, а это значит, что все то, что обеспечивает комфорт жителей, должно быть нами проверено. Очень надеюсь, что главы (муниципалитетов — ред.) и отраслевики это понимают», — сказал Воробьев.

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