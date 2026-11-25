Московские центральные диаметры (МЦД) стали драйвером вложений в экономику столицы и области — в первую очередь в девелопмент, коммерческую инфраструктуру и малый бизнес. Такую оценку дал председатель совета директоров инвестиционно-промышленной группы «Стилобат» Лев Мазараки.

«Появление предсказуемого „наземного метро“ с интервалами 5–7 минут кардинально изменило инвестиционную привлекательность прилегающих территорий, сместив фокус девелоперов и бизнеса к транспортным хабам за пределами ТТК и в ближнее Подмосковье. Рост пассажиропотока напрямую стимулирует стрит-ритейл, общепит и сферу услуг у станций. По данным мэрии Москвы, оборот компаний малого и среднего бизнеса в зоне тяготения МЦД вырос на 39% по сравнению с периодом до их запуска», — отметил Лев Мазараки.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что за 7 лет Московские центральные диаметры стали не просто одним из главных транспортных проектов Москвы, но и частью большой истории преобразования города.

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