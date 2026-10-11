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Сбой произошел в работе «Яндекс Go» в Московском регионе

Транспорт

Фото - © РИА Новости

Пользователи приложения «Яндекс Go» в столице и области наблюдают сбой в его работе.

Когда пользователь выбирает маршрут и тариф для поездки, появляются надписи «Нет свободных машин» или «Машина не найдена».

Также при загрузке «Яндекс Go» сообщается, что не все сервисы удалось загрузить и требуется перезагрузка. После перезагрузки ситуация повторяется.

Ранее во Владимире в результате атаки БПЛА была приостановлена работа дата-центра «Яндекса». Последствия атаки устраняются.

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