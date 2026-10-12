Вспоминайте адреса: зумерам рассказали, как вызвать такси старыми методами

Автоэксперт Максим Егоров напомнил в беседе с РИАМО, что заказать такси можно по мобильной связи, а уведомления — получать по СМС от оператора, но нужно знать адрес назначения.

Ранее из-за приостановки работы дата-центра произошли сбои в работе приложения «Яндекс Go». Когда пользователь выбирал маршрут и тариф для поездки, появлялись надписи «Нет свободных машин» или «Машина не найдена». При загрузке «Яндекс Go» сообщалось, что не все сервисы удалось загрузить и требуется перезагрузка. После перезагрузки ситуация повторялась.

Пользователи в соцсетях жаловались на проблемы с вызовом такси, в частности, из аэропортов. По их словам, они не знали другого способа заказать такси, кроме как через агрегатор.

Позже работа приложения в Москве была восстановлена. Однако 12 октября пользователи снова жаловались на сбои в работе сервисов «Яндекса».

«Мы очень сильно привыкли к вызову такси по точке через приложения. С таким комфортом люди стали забывать, как можно вызвать такси по телефону, включая самих агрегаторов. Такой базовый способ до сих пор остался. Надеюсь, мы все же не вернемся к поимке такси рукой, это максимально небезопасный метод, его долго искореняли. В сложившейся ситуации у нас есть мобильная связь и СМСки. Остается вспомнить адрес, так как многие и его стали забывать», — сказал Егоров.

Привычные уведомления о подаче такси к нужной точке и прочую информацию можно получать через СМС.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.