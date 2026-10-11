Работа такси восстановлена в Москве

Работа службы такси восстановлена в столице, машины снова доступны для заказа в приложении, сообщает «Новости Москвы» .

Ранее пользователи «Яндекс Go» в столице и области наблюдали сбой в его работе. Когда они выбирали маршрут и тариф для поездки, то появлялись надписи «Нет свободных машин» или «Машина не найдена».

Несмотря на восстановление работы, некоторые функции приложения могут работать с перебоями. Пользователям, которым не удается оформить заказ, советуют попробовать еще раз через пять минут.

В воскресенье во Владимире в результате атаки БПЛА была приостановлена работа дата-центра «Яндекса».

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