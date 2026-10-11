Приложение «Яндекс Еда» перестало работать в Москве
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Утром в воскресенье в столице не работает приложение «Яндекс Еда», убедился корреспондент РИАМО.
Пользователям не отображается список ресторанов.
«Сейчас технический сбой. Мы чиним изо всех сил», — предупреждают пользователей.
Ранее во Владимире в результате атаки БПЛА была приостановлена работа дата-центра «Яндекса». Последствия атаки устраняются. Сбой наблюдается в приложении «Яндекс Go», у «Магнита» и «Вкусно — и точка», а еще у «Додо Пицца».
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