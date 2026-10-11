USD
Доллар США
84,90
-0.60 %
EUR
Евро
94,97
-0.52 %
CNY
Китайский Юань
12,67
-0.46 %
GBP
Фунт стерлингов
112,30
-0.55 %

Приложение «Яндекс Еда» перестало работать в Москве

Общество

Фото - © РИА Новости

Утром в воскресенье в столице не работает приложение «Яндекс Еда», убедился корреспондент РИАМО.

Пользователям не отображается список ресторанов.

«Сейчас технический сбой. Мы чиним изо всех сил», — предупреждают пользователей.

Ранее во Владимире в результате атаки БПЛА была приостановлена работа дата-центра «Яндекса». Последствия атаки устраняются. Сбой наблюдается в приложении «Яндекс Go», у «Магнита» и «Вкусно — и точка», а еще у «Додо Пицца».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.