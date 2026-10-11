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Сайт и приложение «Додо Пиццы» недоступны из-за сбоя в дата-центе

Происшествия
сгенерировано ИИ

Фото - © сгенерировано ИИ

Минувшей ночью произошла масштабная авария у облачного провайдера, где работают сервисы «Додо Пиццы». Поэтому недоступны сайт и приложение, сообщает пресс-служба компании.

Сейчас у пользователей не получится оформить доставку, самовывоз или заказ в пиццерии.

По словам пресс-службы, команда работает над восстановлением вместе с провайдером.

«Если вы уже оплатили заказ, а он не пришел, деньги не пропадут: мы все проверим и вернем. Простите, что подводим вас сегодня», — подчеркнули в компании.

Ранее во Владимире в результате атаки БПЛА была приостановлена работа дата-центра «Яндекса». Последствия атаки устраняются. Сбой наблюдается в приложении «Яндекс Go», у «Магнита» и «Вкусно — и точка».

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