Сайт и приложение «Додо Пиццы» недоступны из-за сбоя в дата-центе
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Минувшей ночью произошла масштабная авария у облачного провайдера, где работают сервисы «Додо Пиццы». Поэтому недоступны сайт и приложение, сообщает пресс-служба компании.
Сейчас у пользователей не получится оформить доставку, самовывоз или заказ в пиццерии.
По словам пресс-службы, команда работает над восстановлением вместе с провайдером.
«Если вы уже оплатили заказ, а он не пришел, деньги не пропадут: мы все проверим и вернем. Простите, что подводим вас сегодня», — подчеркнули в компании.
Ранее во Владимире в результате атаки БПЛА была приостановлена работа дата-центра «Яндекса». Последствия атаки устраняются. Сбой наблюдается в приложении «Яндекс Go», у «Магнита» и «Вкусно — и точка».
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