«Единая Россия» лидирует на выборах в Заксобрание Петербурга

После обработки 89,11% протоколов «Единая Россия» получила 55,45% голосов на выборах в Законодательное собрание Петербурга, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Явка на выборах в Законодательное собрание превысила 50%. Спикер Заксобрания Александр Бельский назвал этот показатель одним из самых высоких за последние два десятилетия. Он также отметил успех партии на выборах в Госдуму и городской парламент.

Второе место заняли «Новые люди» с 11,82%, третье — КПРФ с 11,28%, четвертое — ЛДПР с 10,19%. Руководитель штаба «Новых людей» Дмитрий Панов заявил, что партии важны даже десятые доли процента. Представитель ЛДПР Иван Есипов рассчитывает провести по списку четырех депутатов.

«Зеленые» набрали 6,17% и впервые могут создать фракцию в Заксобрании. «Справедливая Россия» получила 3,41% и пока не преодолела пятипроцентный барьер. Бельский подчеркнул, что окончательные итоги выборов еще предстоит подвести.

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