Депутаты Мособлдумы проголосовали в Подмосковье

Голосование на выборах депутатов Государственной думы, Московской областной думы и муниципальных советов началось 18 сентября в Подмосковье. Свой выбор уже сделали депутаты Андрей Голубев, Линара Самединова и Владимир Вшивцев, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

В Подмосковье открылись около 3,9 тыс. избирательных участков. Жители могут проголосовать на участке, дистанционно или на дому.

Андрей Голубев в первый день голосования посетил участок № 3048 в Ступино. Депутат отметил, что на участке обеспечены безопасность, навигация и доступ к информации о кандидатах и законодательстве. По его словам, избиратели старшего поколения и маломобильные жители могут выбрать удобный способ голосования, в том числе воспользоваться дистанционным форматом или подать заявку на голосование на дому.

Линара Самединова сообщила, что голосование проходит спокойно и организованно, а наблюдатели следят за соблюдением процедуры с открытия участков. Она также обратила внимание на участие молодежи и впервые голосующих.

Владимир Вшивцев проголосовал дистанционно и отметил удобство электронного формата. Он добавил, что участки оборудовали пандусами, поручнями, кнопками вызова помощи, специальными кабинами и трафаретами со шрифтом Брайля. Наблюдение за ходом выборов ведут около 4 тыс. представителей партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.