Подмосковные девятиклассники смогут освоить профессию в 15 техникумах

Девятиклассники Подмосковья, не сдавшие ГИА, смогут бесплатно получить рабочую профессию в 15 техникумах и одновременно подготовиться к пересдаче экзаменов. Обучение начнется не позднее 30 октября 2026 года, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Мособлдума приняла закон о новой мере поддержки школьников, не сдавших или не прошедших ГИА после девятого класса. Они смогут бесплатно освоить востребованную рабочую профессию и параллельно готовиться к пересдаче экзаменов.

«Принятый закон позволяет ребятам получить востребованную рабочую профессию и параллельно подготовиться к пересдаче экзамена», — пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Обучение пройдет в очно-заочной форме, в том числе с использованием электронного обучения и дистанционных технологий. Занятия начнутся не позднее 30 октября 2026 года. Продолжительность программы составит не более восьми месяцев с учетом времени на повторную сдачу экзаменов.

Учебные группы сформируют из 10 и более человек. По итогам курса школьники сдадут квалификационный экзамен и при успешной сдаче получат свидетельство о профессии рабочего. После пересдачи ГИА им также выдадут аттестат.

Обучение организуют в 15 государственных профессиональных образовательных организациях: «Дмитровском техникуме», колледже «Коломна», профессиональном колледже «Московия», колледже «Подмосковье», «Красногорском колледже», «Луховицком аграрно-промышленном техникуме», «Одинцовском техникуме», «Можайском техникуме», МЦК — Техникуме имени С. П. Королева, «Сергиево-Посадском колледже», Подмосковном колледже «Энергия», «Чеховском техникуме», «Шатурском энергетическом техникуме», «Щелковском колледже» и «Электростальском колледже». Среди доступных специальностей — маляр, повар, кондитер, сварщик, слесарь, плотник, столяр, швея, парикмахер и садовник.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.