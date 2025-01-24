Дань памяти: кто из мировых лидеров посетит Парад Победы в Москве 9 мая 2025 года

О важных зарубежных гостях, которые могут приехать на 80-летие окончания ВОВ в столицу России, читайте в материале РИАМО.

15 января российский президент Владимир Путин по видеосвязи провел заседание Российского организационного комитета «Победа». В мероприятии также участвовали министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, руководитель МВД Владимир Колокольцев и другие члены правительства.

По словам Белоусова, для участия в военном параде 9 мая 2025 года в Москву были приглашены воинские подразделения из 19 дружественных стран. Десять из них подтвердили свое участие, в том числе семь государств бывшего СССР.

Российские военные также поучаствуют в праздновании Дня Победы в Цхинвале, Сухуме, Душанбе и Бишкеке. По словам главы Минобороны, торжественные мероприятия по случаю 9 Мая с привлечением воинских формирований пройдут в 370 населенных пунктах. Между тем на основе публикаций СМИ можно предположить, кто именно из мировых лидеров, посетит Парад Победы в Москве.

Китай: председатель Си Цзиньпин

О том, что китайский лидер принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве в 2025 году, 10 февраля сообщил посол РФ в Пекине Игорь Моргулов.

«Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в свою очередь пригласил Владимира Владимировича Путина сюда, в Китай, на торжества, которые здесь планируются в начале сентября также по случаю 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

Сербия: президент Александр Вучич

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31 октября 2024 года вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что президент республики Александр Вучич совершит визит в Москву 9 мая 2025 года — сербский лидер планирует посетить Парад Победы. Во время парада Вучич также планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Не знаю, будет ли возможность встретиться раньше, но 9 мая в Москве они точно встретятся», — добавил Вулин.

Словакия: премьер-министр Роберт Фицо

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В начале октября 2024 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что хочет посетить Парад в Москве в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Политик подчеркнул, что «свобода пришла с Востока», а возможность посещения Парада Победы назвал «честью и радостью».

Позже, 21 ноября, Фицо сообщил, что он и президент Сербии Александр Вучич планируют вместе поехать на Парад Победы в Москве 9 мая 2025 года.

По словам Фицо, они с Вучичем уже договорились о совместной поездке в Россию. На такое решение их подтолкнул общий взгляд на то, как бороться с фашизмом. Также премьер-министр Словакии подчеркнул, что надо уважать «страны, которые присутствовали при освобождении наших государств в конце Второй мировой войны».

Казахстан: президент Касым-Жомарт Токаев

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Президент России Владимир Путин пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году — об этом говорилось в статье российского лидера «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее», опубликованной на сайте Кремля 27 ноября.

Публикация также была размещена в газете «Казахстанская правда» в день начала государственного визита Путина в Казахстан, который состоялся 27–29 ноября 2024 года. В состав официальной делегации РФ вошли практически все члены правительства.

«В следующем году народы наших стран будут отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ждем на юбилейные торжества в Москве 9 мая президента Токаева и других казахстанских друзей», — отметил глава российского государства.

Путин также подчеркнул, что Россия и Казахстан должны делать все, чтобы будущие поколения помнили о том, как удалось отстоять мир и свободу в борьбе против нацизма.

Лидеры стран ОДКБ

28 ноября в ходе заседания Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане (Казахстан) президент России Владимир Путин пригласил руководителей стран ОДКБ на торжественные мероприятия по случаю празднования Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в Москву, сообщил Кремль.

«Я надеюсь, что вы найдете возможность приехать на эти торжественные мероприятия в Москву 9 мая», — заявил Путин, поблагодарив коллег за то, что не забыли и уделили внимание важному предстоящему событию.

В ОДКБ, помимо России и Казахстана, входят четыре страны-участницы — поэтому можно предположить, что на Парад Победы 9 мая 2025 года в Москву могут приехать следующие гости:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян;

Президент Белоруссии Александр Лукашенко;

Президент Киргизии Садыр Жапаров;

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Владимир Путин подчеркнул, что во всех странах постсоветского пространства по случаю 80-летия Победы в ВОВ состоятся торжественные мероприятия, их организуют и проведут на самом высоком уровне. Москва также пригласила воинские расчеты стран ОДКБ вместе с бойцами Вооруженных сил России поучаствовать в Параде на Красной площади 9 мая.

«Большой гость» из США

На Парад Победы в Москве 9 мая может приехать «большой гость» из США — им может оказаться представитель администрации избранного президента США Дональда Трампа или связанный с ней человек. Об этом 16 января со ссылкой на источники сообщило американское издание Newsweek.

«Президент России Владимир Путин (…) ожидает специального гостя из США в этот важный день», — отметили в издании.

При этом в 2020 году Парад Победы мог посетить Дональд Трамп, который тогда был президентом США, однако он отказался от поездки из-за политического давления, утверждают журналисты.