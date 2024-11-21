Фицо и Вучич хотят вместе поехать на парад Победы в Москве 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он и президент Сербии Александр Вучич планируют вместе поехать на парад Победы в Москве 9 мая 2025 года, сообщает ТАСС .

По словам Фицо, они с Вучичем уже договорились о совместной поездке в Россию. На такое решение их подтолкнул общий взгляд на то, как бороться с фашизмом.

Также премьер-министр Словакии подчеркнул, что надо уважать «страны, которые присутствовали при освобождении наших государств в конце Второй мировой войны».

Ранее стало известно, что во время парада Победы Вучич планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он также сообщил, что Сербия и Словакия не допустят переписывания истории и будут защищать результаты борьбы с фашизмом.