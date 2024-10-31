Стало известно, когда Вучич приедет в Москву

Во время парада Вучич также планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Не знаю, будет ли возможность встретиться раньше, но 9 мая в Москве они точно встретятся», — добавил Вулин.

Ранее Вучич заявлял, что провел первый за 2 года телефонный разговор с Путиным. По словам главы Сербии, он предложил российскому лидеру рассмотреть идею прекращения огня на Украине, однако Путин, «похоже, не проявил к этому интереса».