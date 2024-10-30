Вучич озвучил ответ Путина на идею прекратить огонь на Украине

Вучич: похоже, Путин не проявил интереса к прекращению огня на Украине

Сербский президент Александр Вучич заявил, что озвучил президенту РФ Владимиру Путину идею прекратить огонь на Украине. Однако российский лидер, «похоже, не проявил к этому интереса», сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Вучич отметил, что спросил Путина «о ситуации на Украине». После этого политик предложил своему российскому визави рассмотреть идею прекращения огня в зоне СВО.

«Все цели специальной военной операции, как он сказал, будут выполнены», — пересказал Вучич ответ Путина.

Президенты Сербии и России провели первый за более чем 2 года разговор. По словам Вучича, звонок состоялся, потому что это то, «что делают джентльмены, что делают настоящие мужчины».

