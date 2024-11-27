Путин пригласил Токаева на празднование 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году, говорится в статье российского лидера «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее», опубликованной на сайте Кремля.

Публикация размещена в газете «Казахстанская правда» в день начала государственного визита Путина в Астану.

«В следующем году народы наших стран будут отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ждём на юбилейные торжества в Москве 9 мая президента Токаева и других казахстанских друзей», — отметил глава российского государства

Путин также отметил, что сотрудничество Россия и Казахстан должны делать всё, чтобы будущие поколения помнили о том, как удалось отстоять мир и свободу в борьбе против нацизма.

Визит Путина в Казахстан запланирован на 27–29 ноября 2024 года. В состав официальной делегации РФ войдут практически все члены правительства.