Белоусов раскрыл, кто посетит Парад Победы в Москве

Белоусов: на Параде Победы в Москве ждут военных из 19 стран

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе заседания оргкомитета «Победа» заявил, что для участия в военном параде 9 мая 2025 года в Москве приглашены воинские подразделения из 19 дружественных стран. Десять из них подтвердили свое участие, в их числе 7 государств бывшего СССР.

Российские военные также поучаствуют в праздновании Дня Победы в Цхинвале, Сухуме, Душанбе и Бишкеке. По словам главы Минобороны, торжественные мероприятия по случаю 9 Мая с привлечением воинских формирований пройдут в 370 населенных пунктах.

15 января российский президент Владимир Путин по видеосвязи провел заседание заседание Российского организационного комитета «Победа». В мероприятии также участвовали министр обороны Андрей Белоусов, глава дипломатии Сергей Лавров, руководитель МВД Владимир Колокольцев и другие члены правительства.

15 января Владимир Путин подписал указ, согласно которому ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату по 80 тысяч рублей.