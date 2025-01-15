Ветераны ВОВ по указу Путина получат единовременную выплату по 80 тысяч рублей

«Сегодня подписан указ о единовременной выплате фронтовикам и вдовам фронтовиков», — сказал Путин.

Единовременную выплату в 80 тысяч рублей по указу российского лидера также выплатят вдовам ветеранов ВОВ, узникам концлагерей и труженикам тыла. Жители блокадного Ленинграда также попадают в число тех, кому полагается вышеуказанное разовое начисление.

Путин 15 января проводит в режиме видеоконференции заседание российского организационного комитета «Победа». Глава государства подчеркнул, что долг российской власти — сделать все, чтобы жизнь тех, кто спас страну, была достойной и обеспеченной.

Подробнее о том, как Россия готовится к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне, о важных событиях того времени, можно посмотреть на официальном сайте и в Telegram-канале.