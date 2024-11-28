Путин пригласил лидеров стран ОДКБ в Москву на празднование 80-летия Победы

В ходе заседания Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане президент России Владимир Путин пригласил руководителей стран ОДКБ на торжественные мероприятия по случаю празднования Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в Москву, сообщает Кремль .

«Я надеюсь, что вы найдете возможность приехать на эти торжественные мероприятия в Москву 9 мая», — заявил Путин, поблагодарив коллег за то, что не забыли и уделили внимание важному предстоящему событию.

Российский лидер подчеркнул, что во всех странах постсоветского пространства по случаю 80-летия Победы в ВОВ состоятся торжественные мероприятия, их организуют и проведут на самом высоком уровне.

Москва также приглашает воинские расчеты стран ОДКБ вместе с бойцами Вооруженных сил России поучаствовать в параде на Красной площади, который состоится в юбилейный день — 9 мая.

Ранее Путин пригласил на празднование Победы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он надеется, что у коллеги будет возможность приехать в Москву и разделить праздник с россиянами.