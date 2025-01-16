Тайный «большой гость» из США приедет к Путину на Парад Победы

СМИ узнали о приезде в Москву «большого гостя» из США 9 мая

На Парад Победы в Москве 9 мая может приехать «большой гость» из США. Им может оказаться представитель администрации избранного президента США Дональда Трампа или связанный с ней человек, утверждает американское издание Newsweek со ссылкой на источники.

«Президент России Владимир Путин <…> ожидает специального гостя из США в этот важный день», — пишет издание.

Россия регулярно приглашает высокопоставленных лиц на военный парад в честь 9 Мая. В 2020 году Парад Победы мог посетить Дональд Трамп, который тогда был президентом США, однако он отказался от поездки из-за политического давления, утверждают журналисты.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявлял, что на параде в Москве также ждут воинские подразделения из 19 стран, 10 из них уже подтвердили свое участие. Помимо этого, российские военнослужащие поучаствуют в праздновании 9 Мая в Цхинвале, Сухуме, Душанбе и Бишкеке.