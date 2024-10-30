Лидер страны НАТО хочет посетить Парад Победы в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо изъявил желание посетить московский Парад Победы по случаю 9 Мая в 2025 году, сообщает ТАСС .

В начале октября Фицо также говорил, что хочет посетить парад в Москве в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Он подчеркивал, что «свобода пришла с Востока».

Ранее глава словацкого правительства рассказывал о новых попытках покушения на него. По словам Фицо, 6 октября его планировали застрелить. Мотивом несостоявшегося покушения политик назвал его позицию по Украине.

В первый раз на жизнь премьер-министра Словакии покусились в мае 2024 года. По данным следствия, в Роберта Фицо несколько раз выстрелил писатель Юрай Цинтулу.