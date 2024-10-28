Премьера Словакии снова пытались застрелить из-за Украины

Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию Standard заявил, что его снова пытались убить на памятных мероприятиях с участием президента Питера Пеллегрини. Глава словацкого правительства признался, что с ним хотел расправиться «очень воинственный человек», который «ненавидит его из-за позиции по Украине», сообщает РБК .

В Фицо стреляли в мае 2024 года. По данным следствия, на него совершил покушение писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтулу.

Словацкий премьер отметил, что после майского нападения на него совершили еще снова пытались убить.

«У нас был инцидент в Дукле, о котором общественность еще не была проинформирована», — сказал Фицо.

6 октября на Дукельском перевале произошли памятные мероприятия по случаю 80-летия Карпатско-Дуклинской операции. На мероприятии задержали вооруженного мужчину с «полностью заряженным оружием», отметил Фицо. По словам политика, задержанный хотел совершить на него покушение.