Премьера Словакии снова пытались застрелить из-за Украины
Фото - © Belgian Presidency of the Council of the EU 2024/Flickr.com
Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию Standard заявил, что его снова пытались убить на памятных мероприятиях с участием президента Питера Пеллегрини. Глава словацкого правительства признался, что с ним хотел расправиться «очень воинственный человек», который «ненавидит его из-за позиции по Украине», сообщает РБК.
В Фицо стреляли в мае 2024 года. По данным следствия, на него совершил покушение писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтулу.
Словацкий премьер отметил, что после майского нападения на него совершили еще снова пытались убить.
«У нас был инцидент в Дукле, о котором общественность еще не была проинформирована», — сказал Фицо.
6 октября на Дукельском перевале произошли памятные мероприятия по случаю 80-летия Карпатско-Дуклинской операции. На мероприятии задержали вооруженного мужчину с «полностью заряженным оружием», отметил Фицо. По словам политика, задержанный хотел совершить на него покушение.