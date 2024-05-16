Стрелявший в премьера Словакии писатель может получить пожизненный срок
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Словацкая полиция обвинила писателя и сторонника оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрая Цинтулу в попытке убить республиканского премьер-министра Роберта Фицо из мести, пишет ТАСС со ссылкой на TV Noviny.sk.
Обвиняемому в покушении на жизнь Фицо грозит срок от 25 лет до пожизненного заключения. В настоящее время Цинтула задержан, с ним работают компетентные органы.
Предварительно, причиной нападения на премьера стала месть. Фигурант дела признался, что не согласен с политикой Фицо.
Роберта Фицо пытались убить 15 мая. Писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в премьер-министра, прежде чем его скрутила толпа свидетелей.
Раненого Фицо на вертолете доставили в больницу, после чего оперировали пять часов. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное, но угроза жизни все еще сохраняется.