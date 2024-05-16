Стрелявший в премьера Словакии писатель может получить пожизненный срок

Словацкая полиция обвинила писателя и сторонника оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрая Цинтулу в попытке убить республиканского премьер-министра Роберта Фицо из мести, пишет ТАСС со ссылкой на TV Noviny.sk.

Обвиняемому в покушении на жизнь Фицо грозит срок от 25 лет до пожизненного заключения. В настоящее время Цинтула задержан, с ним работают компетентные органы.

Предварительно, причиной нападения на премьера стала месть. Фигурант дела признался, что не согласен с политикой Фицо.

Роберта Фицо пытались убить 15 мая. Писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в премьер-министра, прежде чем его скрутила толпа свидетелей.

Раненого Фицо на вертолете доставили в больницу, после чего оперировали пять часов. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное, но угроза жизни все еще сохраняется.