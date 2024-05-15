Врачи успешно прооперировали премьера Словакии Фицо после покушения

Как сообщил словацкий телеканал ТА3, операция премьера, на который получил несколько огнестрельных ранений в результате покушения, прошла успешно.

15 мая в Гандлове пожилой мужчина открыл стрельбу по словацкому премьеру-министру, вышедшему к своим сторонникам после заседания правительства. У политика огнестрельные ранения в грудь, живот и конечность. Врачи стабилизировали его состояние.

Стрелком оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Правоохранительные органы задержали мужчину.

Прошлое покушение на действующего европейского премьер-министра произошло в феврале 1986 года, когда был убит шведский премьер Улоф Пальме. Таким образом, нападение на Фицо стало первым покушением за последние 38 лет.